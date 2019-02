Foto: dpa/Fred Scheiber

Bäm! Mit einem Mal wird’s ernst. Und bitter. Über viele Seiten plätschert bis dahin die Schilderung einer Mottoparty irgendwo in Paris dahin. Thema: Mauerfall. Ein Bild von Erich Honecker als Deko an der Wand, gereicht wird Soljanka, die Gäste wurden gebeten, Bananen mitzubringen. Und dann ist da plötzlich von den Zivilpolizisten die Rede, die in einem vor der Tür geparkten Auto sitzen. Sie bewachen eine der Fetenbesucherinnen. Weil die junge Frau Mitarbeiterin der Zeitung ist, deren Namen seit dem 7. Januar 2015 auch in der Bundesrepublik jeder kennt und die in Frankreich Symbol eines Jahrzehnts des Terrors wurde: Charlie Hebdo.

Ein Blatt, das Romy Straßenburg, Gastgeberin der Mottoparty und Autorin des Buches, in dem von dieser erzählt wird, zum ersten mal bei Freunden auf dem Klo las. Über das sie dann als Korrespondentin berichtete, nachdem die Kouachi-Brüder die Charlie-Redaktion gestürmt und zwölf Menschen erschossen hatten ...