Schwerin. Sechs Mal sind Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten gut sieben Jahren mit rechtsextremen Vorfällen aufgefallen. In allen Fällen seien Disziplinar- und in der Hälfte der Fälle auch Strafverfahren gegen die Beamten eingeleitet worden, so das Innenministerium. Kein Beamter ist aber bislang aus dem Dienst entfernt worden. Der Innenexperte der LINKEN, Peter Ritter, begrüßte die im Vergleich zu anderen Bundesländern geringe Fallzahl, forderte aber unabhängige Beschwerdestellen in den Behörden, an die sich auch anonym gewandt werden könne. dpa/nd