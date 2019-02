Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Garmisch-Partenkirchen. Der 90 Jahre alte Bahnhof der Zugspitzbahn in Garmisch-Partenkirchen wird neu gebaut. Fahrgäste müssen vom 29. April an zum Bahnhof Kreuzeck den Bus nehmen. Viele der rund 500 000 Gäste, die jedes Jahr den mit 2962 Metern höchsten Berg Deutschlands besuchen, fahren mit der Zahnradbahn. Die Fahrt zum Zugspitzplatt gilt als touristische Attraktion. Der Bahnhof soll nun ein Stück verlegt und gegenüber dem Eisstadion neu errichtet werden. Was mit dem Bahnhofsgebäude von 1929 geschieht, sei noch nicht entschieden, hieß es. Das neue, rollstuhlgerechte Bahnhofsgebäude setze auf Glas- und Holzelemente und biete einen barrierefreien Zugang mit Blindenleitsystem. dpa/nd