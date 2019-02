Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) startet in seiner Mediathek einen eigenen Doku-Kanal. Interessierte fänden hier alle Dokumentationen, die der Sender digital zeigen dürfe, so Fernsehdirektor Jörg Schönenborn. Spezielle Rubriken machten das Angebot übersichtlich. Der WDR wolle sein großes Doku-Angebot so noch besser auffindbar machen. Der Doku-Kanal ist in der WDR Mediathek zugänglich unter dokukanal.wdr.de. dpa/nd