In Berlin werden kurz hintereinander mehrere Frauen ermordet. Die Psychologin Kara Bischoff (Petra Schmidt-Schaller, re.), die früher selbst bei der Polizei arbeitete, unterstützt ihre Ex-Kollegen bei den Ermittlungen. Schnell gerät auch Stefan Grewe (Matthias Matschke, li.), einer ihrer ihrer Patienten in Verdacht.

Personalie: Die Sängerin Anja Plaschg übt scharfe Kritik am Kollegen Andreas Gabalier

»In Sachen J. Robert Oppenheimer« von Heinar Kipphardt am Deutschen Theater in Berlin

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!