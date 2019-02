Der große Erfolg des Volksbegehrens zum Artenschutz bringt Ministerpräsident Söder in Zugzwang

Rom. Die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) sieht die weltweite Lebensmittelproduktion durch die schwindende Artenvielfalt bedroht. Es gebe »zunehmende Belege dafür, dass die Biodiversität weltweit abnimmt«, heißt es in Bericht der FAO. Dies sei eine »starke Bedrohung« für die Versorgung mit Nahrungsmitteln und für die Umwelt. Durch Artenvielfalt sei die Landwirtschaft stärker gegen Schocks wie Krankheiten und Epidemien sowie gegen die Folgen des Klimawandels gewappnet, so die FAO. AFP/nd

Seit 25 Jahren unterstützt der Sozialhilfeverein Tacheles Erwerblose - Gespräch über ein Engagement, das sich selbst überflüssig machen will

