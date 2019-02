Leipzig. Der Sportwagenhersteller Porsche will seinen Geländewagen Macan mit einem Elektromotor ausstatten. Die Elektrovariante soll im Leipziger Werk gebaut werden, berichtete »Der Spiegel« unter Berufung auf einen Beschluss des Porsche-Aufsichtsrats von Ende 2018. Demnach soll die Produktion Anfang des nächsten Jahrzehnts am Standort Leipzig mit mehr als 4200 Beschäftigten beginnen. Porsche plant dort Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe. Der Macan gilt als Verkaufsschlager und ist vor allem in China beliebt. dpa/nd