«Gelbwesten»-Demonstranten tragen während einer Demonstration Westen mit der Aufschrift "Macron = Manipulateur" und "Castaner Geh Weg". In Frankreich gingen wieder tausende auf die Straße, um gegen die Reformpolitik der Mitte-Regierung und von Präsident Macron protestieren. Doch immer mehr Franzosen beteiligen sich an der von der Regierung initiierten "großen Debatte". Foto: dpa/Claude Paris

Am 15. Aktionstag der Gelben Westen am Sonnabend haben sich landesweit 46 600 Menschen beteiligt. Das waren etwas mehr als am vorangegangenen Wochenende, das mit 41 000 Teilnehmern einen Tiefpunkt der Bewegung markiert hatte, die Mitte November mit 282 000 Demonstranten begonnen hatte.

In Paris demonstrierten diesmal 5800 Gelbe Westen auf den Champs-Elysées und formierten sich zu einem »Marsch durch die schönen Viertel« im großbürgerlichen 16. Arrondissement. Der Plan, mit einem überraschenden Auftritt eines »Kommandos« der Bewegung die Rede von Präsident Emmanuel Macron zur Eröffnung der jährlichen Landwirtschaftsmesse zu stören, musste angesichts der scharfen Absicherungsmaßnahmen der Polizei aufgegeben werden.

Ein Schwerpunkt des Aktionstages war dieses Mal die Industriestadt Clermont-Ferrand, wo 6000 Menschen friedlich demonstrierten. Am Schluss des Zuges kam es aber wieder zu einigen Zusammenstößen von Gewalttätern, die ...