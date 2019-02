London. Drei britische Kabinettsmitglieder fordern einen Aufschub des Brexit-Datums, sollte Premierministerin Theresa May in den nächsten Tagen keine Unterstützung im Parlament für ihr Abkommen mit der EU erhalten. Ohne Durchbruch in »der kommenden Woche« sei eindeutig, dass die Mehrheit der Abgeordneten einen Aufschub einem harten Brexit am 29. März vorziehen würde, schrieben Wirtschaftsminister Greg Clark, Arbeitsministerin Amber Rudd sowie Justizminister David Gauke am Samstag in der »Daily Mail«. AFP/nd