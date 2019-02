Madrid. Mit Plänen für ein sozialeres, freies und nachhaltiges Europa wollen Europas Sozialdemokraten den Vormarsch der Rechtspopulisten stoppen und bei der Europawahl Ende Mai punkten. »Wir brauchen nicht nur mehr Sozialrechte, sondern auch neues Vertrauen in Europa«, sagte die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles am Wochenende in Madrid beim Parteikongress der Sozialdemokratischen Partei Europas. Spitzenkandidat ist der Niederländer Frans Timmermans. dpa/nd