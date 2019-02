Düsseldorf. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) fordert rasche und kluge Entscheidungen für den Kohleausstieg in Deutschland. »Die gesamte Regierung steht in der Pflicht, dass der beschlossene Kohleausstieg klappt«, sagte Scholz der Düsseldorfer »Rheinischen Post« (Samstag). Eine sichere und bezahlbare Energieversorgung ohne Atomkraft und Kohle könnte nach seinen Worten ein zentraler Wettbewerbsvorteil für Deutschland der 2030er Jahre werden. epd/nd

Untersuchungsausschuss will Freund des Weihnachtsmarkt-Attentäters befragen - nur wo?

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!