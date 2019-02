Berlin. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat sich besorgt über den zunehmenden Antisemitismus in Frankreich gezeigt. »Die antisemitischen Vorfälle in Frankreich beunruhigen und erschrecken auch die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, und das bereits seit längerem«, sagte Schuster gegenüber der »Welt am Sonntag«. AFP/nd