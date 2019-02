Mit einem Gedenkmarsch haben Demonstrierende am Samstag an die Opfer von Versklavung und Kolonialismus erinnert. Vor der Gedenktafel an der Wilhelmstraße 92 in Berlin-Mitte legten sie einen Kranz nieder. Hier hatte bis zum 26. Februar 1885 die Berliner Konferenz stattgefunden, bei der die europäischen Mächte auf Einladung des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck den afrikanischen Kontinent unter sich aufgeteilt und weiter kolonisiert hatten. Die Demonstration führte von dort aus vor das Humboldt-Forum. Dort protestierten die Anwesenden gegen das Vorhaben, künftig afrikanische Kunst, deren Herkunft unklar bleibt, im Berliner Schloss auszustellen.

