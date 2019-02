Mit einem Überfall auf einen Neuköllner Erotik-Shop sind Samstagnacht zwei Räuber gescheitert. Bewaffnet mit einer Schreckschusspistole und einem Messer hatten sie den Laden in der Karl-Marx-Straße ausrauben wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als sich der Inhaber davon nicht beeindrucken ließ, seien beide geflüchtet. Eine Polizeistreife verfolgte die auffällig Maskierten, die »sehr schnell« die Straße herunterliefen, und nahm einen 16-Jährigen fest. Dem zweiten Räuber gelang die Flucht. dpa/nd

In Berlins Jugendämtern herrscht dramatischer Personalmangel

Von 440 Ermittlungsverfahren in der Hauptstadt kamen nur 65 vor Gericht / Antisemitismusbeauftragte: »Unser Problem ist, dass sich ein sehr großer Anteil der Taten im Internet abspielt.«

