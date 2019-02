Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Potsdam. SPD und LINKE wollen bis zum Donnerstag eine Lösung im Koalitionsstreit über das Verfassungsschutz- und das Polizeigesetz finden. Linksfraktionschef Ralf Christoffers zeigte sich vorsichtig optimistisch. »Es sind konstruktive Gespräche«, sagte er. »Wir streben an, dass beide Gesetze in etwa zum gleichen Zeitpunkt zum Abschluss kommen.« Er halte das für möglich. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte im Januar mit der Ankündigung, er wolle den Verfassungsschutz aufstocken, einen Konflikt ausgelöst. Die LINKE fordert, dass in das Verfassungsschutzgesetz die Ergebnisse des NSU-Untersuchungsausschusses einfließen. dpa/nd