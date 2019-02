Nach 166 Tagen Amtszeit ist für Maik Walpurgis bei Dynamo Dresden alles schon wieder vorbei. Der Fußballzweitligist reagierte auf den desolaten Rückrundenstart und beurlaubte den 45-Jährigen. »Die Beurlaubung von Maik Walpurgis und seinen Co-Trainern ist für uns in dieser Situation alternativlos, weil nicht nur das Erreichen unserer Ziele in dieser Saison in große Gefahr geraten ist, sondern auch der Glaube verloren gegangen ist, gemeinsam in dieser Konstellation erfolgreich sein zu können«, so Sportgeschäftsführer Ralf Minge am Sonntag.

Nur eine Stunde später präsentierten die Sachsen den neuen Chef. Cristian Fiél, ehemaliger Dynamo-Kapitän und Publikumsliebling, soll den Verein wieder in die Erfolgsspur bringen. Der 38-Jährige, der im März seine Au...