An manchem Jahrestag kommen Phänomene zu Ehren, denen man sonst eher wenig Aufmerksamkeit schenkt, ja, die nachgerade ein wenig im Schatten des Klaren, des Eindeutigen stehen (das ist auch kein Wunder, haben es letztere beide Phänomene naturgegeben eher leicht gegen jenes, das an besagtem Tag zu ehren ist, zumal wenn es stimmt, dass in der Kürze jene mythenumwobene Würze liegt, die fast wie der sogenannte gesunde Menschenverstand nur schwer zu greifen ist und eben so gut wie nie auf der Hand liegt), denen dennoch, zumindest einmal im Jahr, erhöhte Aufmerksamkeit zuteil werden sollte, konkurrieren sie doch schon mit Gegebenheiten und Tatsachen, die nicht von jener Eleganz und jenem Tiefgang zeugen, die so manch schattenstehendes Geschehen aufzuweisen hat - im Schatten fällt es angesichts der Lichtverhältnisse schwerer, sich auszuweisen -, wie dieser sprachliche Lindwurm, dem am 25. Februar der Tag der Hypotaxe, also der des Schachtelsatzes, gewidmet ist. stf