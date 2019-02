Was soll das sein

Dresden. Der LINKEN gehen die Bemühungen um Waffenverbote für Rechtsextremisten in Sachsen nicht weit genug. »Von einer Entwaffnung des braunen Spektrums kann im Freistaat noch keine Rede sein«, kommentierte die Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz am Montag. In Sachsen seien immer noch mehr als 100 Rechtsextreme und »Reichsbürger« im Besitz waffenrechtlicher Erlaubnisse. Nach Zahlen des Innenministeriums besaßen im Freistaat zuletzt 79 den Behörden bekannte Rechtsextremisten legal Waffen. 2013 waren es noch 51 gewesen. Regionale Schwerpunkte sind dabei der Landkreis Bautzen und der Erzgebirgskreis. Zudem waren zuletzt noch 36 »Reichsbürger« im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis, die meisten im Landkreis Zwickau. dpa/nd