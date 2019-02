Rostock. Zum Gedenken an den vor 15 Jahren durch den »Nationalsozialistischen Untergrund« (NSU) ermordeten Mehmet Turgut fand am Montag eine Gedenkveranstaltung in Rostock statt. Anwesend waren neben Hinterbliebenen Turguts auch Angehörige des Nürnberger NSU-Opfers Enver Simsek und Opfer des Bombenanschlags auf die Kölner Keupstraße. Auch Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) und die Ombudsfrau für die Hinterbliebenen der NSU-Opfer Barbara John erschienen. Am Vormittag hatten sich Experten auf einer Tagung mit rassistischer Gewalt und Morden beschäftigt. Dabei ginge es auch um die aus Sicht der Initiative »Mord verjährt nicht!« schleppende NSU-Aufklärung im Schweriner Untersuchungsausschuss. »Die Sacharbeit wird mit Formalia verschleppt, die ausgerechnet das Innenministerium zu diktieren versucht«, kritisierte Imam-Jonas Dogesch von der Initiative. dpa/nd