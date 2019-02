Potsdam. Trotz hoher Investitionen zur Verbesserung des Straßennetzes in Brandenburg ist der Zustand teilweise unbefriedigend. Seit 2015 seien etwa 1,9 Millionen Euro für die Verbesserung von Straßen, Radwegen und Brücken im Land investiert worden, sagte Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) am Montag. In diesem Jahr kommen weitere 618 Millionen Euro hinzu. 460 Millionen Euro stellt der Bund bereit, der Rest kommt vom Land.

Notwendig seien stabile Investitionssummen, sagte Schneider. Dann könne man eine Trendwende hinbekommen. Der Zustand von 39 Prozent des ...