Neben Ceuta an der Straße von Gibraltar ist Melilla die zweite spanische Exklave an der nordafrikanischen Küste. Beide Orte sind Ziel immer wiederkehrender Versuche von Flüchtlingen, die hohen Grenzzäune zu überwinden und sich auf diesem Weg Zugang nach Europa zu verschaffen. Immer wieder kommt es dabei zu Todesopfern und Verletzten. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Beginn dieses Monats sich mit den Regierungen der Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei auf ein Entwicklungsprojekt in Marokko einigte, um endlich einmal gemeinsam in der Flüchtlingspolitik zu agieren und Fluchtursachen vorzubeugen, spielte der alltägliche Missbrauch Tausender marokkanischer Billigarbeitskräfte im Dienste europäis...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.