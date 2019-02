Bad Freienwalde. Die neue Kulturbuslinie 879 wird, weiter als ursprünglich geplant, nun auch über Neulewin, Altlewin und Altwriezen führen. Das beschlossen die Tourismus GmbH von Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) und das Theater am Rand mit Gemeinden, dem Landkreis und der Barnimer Busgesellschaft. Von Ostern bis Oktober fährt der Kulturbus an Wochenenden und Feiertagen touristische Orte zwischen Bad Freienwalde und Wriezen an. nd