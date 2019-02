Angesichts der deutlichen Kritik der Wirtschaft am Wissensstand von Schulabgängern sagte Brandenburgs Linksfraktionschef Ralf Christoffers am Dienstag, das Thema sei »seit Längerem in der Diskussion«. Es gebe verbreitete Klagen darüber, dass Lehrlinge über ein zu geringes Wissen verfügen.

Vor diesem Hintergrund sei die verhältnismäßig große Zahl der Schulpatenschaften zu begrüßen, die von brandenburgischen Unternehmen übernommen worden sind. Christoffers verwies darauf, dass viele Unternehmen dazu übergegangen seien, sich auf die Situation einzustellen und »eigene Programme« in der Ausbildung zu fahren.

Christoffers verteidigte Schülerstreiks. Dies sei Ausdruck einer wünschenswerten Politisierung der jungen Generation, wie sie in den vergangenen Jahren nicht zu beobachten gewesen sei. Vom Grundsatz her sei es zu begrüßen, dass Minderjährige ihre Stimme erheben. Er hoffe, dass dies keine disziplinarischen Folgen für sie haben werde.

