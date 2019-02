»The membership have won«, die Mitgliedschaft habe gewonnen, kommentierte der britische Linksintellektuelle Paul Mason die Entscheidung der Labour-Führung, sich nun doch hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum zu stellen. Bisher hatte der Kreis um den Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn ein solches »People’s Vote« zwar nicht ausgeschlossen, es aber auch nicht gefordert. Mason gehört zu jenen linken Unterstützern Labours, die Corbyn seit Monaten öffentlich dazu drängen, für ein zweites Referendum einzutreten. Eine Haltung, die viele Labour-Mitglieder teilen.

Gespaltene Wählerschaft

Corbyn hatte gute Gründe, bezüglich einer weiteren Volksabstimmung zurückhaltend zu sein. In einigen Hochburgen der Partei hat die Mehrheit 2016 für einen Austritt Großbritanniens aus der EU gestimmt. Nach wie vor ist die Labour-Wählerschaft in einigen Wahlkreisen in der Frage des Brexit tief gespalten. Eine Abstimmung, in der als Alternativen de...