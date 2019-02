Klaus Lederer Foto: nd/Ulli Winkler

Europa spielt für Rot-Rot-Grün in Berlin eine große Rolle. Um die gestiegene Bedeutung Europas zu unterstreichen, tagte der Senat am Dienstag erneut in Brüssel. »Seit zwei Jahren ist die Präsenz Berlins in Brüssel deutlich gestiegen«, sagte Vizesenatschef Klaus Lederer dem »nd«. Der Linkspartei-Politiker ist in der Landesregierung für Europa zuständig. Es gehe nicht darum, proeuropäische Positionen zu postulieren, sondern auch darum, sie praktisch auszuüben, so Lederer. Berlin engagiere sich deshalb verstärkt auch in europäischen Zusammenhängen wie dem Eurocities-Netzwerk.

Auf der Tagesordnung der auswärtigen ...