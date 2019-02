Genf. Bei der Geberkonferenz für das Bürgerkriegsland Jemen sind in Genf am Dienstag 2,6 Milliarden Dollar zusammengekommen. UN-Generalsekretär António Guterres nannte dies einen Erfolg: Es seien 30 Prozent mehr als bei der Geberkonferenz vor einem Jahr. Allerdings brauchen die Vereinten Nationen dieses Jahr 4,2 Milliarden Dollar für den Jemen. Damit sollen 24 Millionen Menschen - 80 Prozent der Bevölkerung - unterstützt werden. dpa/nd

