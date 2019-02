Erfurt. Die Thüringer haben 2018 wieder deutlich mehr Lust auf Bier gehabt. Der Absatz der Brauereien und Bierlager stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent auf 3,2 Millionen Hektoliter, so das Statistische Landesamt am Dienstag. Bei optimalen Bedingungen eines heißen und trockenen Sommers mit Fußball-WM konnte damit der rückläufige Trend der vergangenen Jahre gestoppt werden. Auch deutschlandweit haben die Brauereien 2018 mit 94 Millionen Hektolitern mehr Bier verkauft als im Jahr zuvor. Die Steigerung trotz des Supersommers betrug bundesweit aber nur 0,5 Prozent. dpa/nd

