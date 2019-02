Am Dienstagmorgen warfen zwölf »Mirage«-Kampfjets nahe der nordpakistanischen Ortschaft Balakot und damit jenseits der Demarkationslinie mehrere gelenkte Bomben auf ein Trainingslager der islamistischen Gruppierung Jaish-e-Mohammed (JeM). Es seien »Terroristen, Ausbilder, hochrangige Befehlshaber« sowie potenzielle Selbstmordattentäter »eliminiert« worden, hieß es in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.

Immer wieder attackiert die islamistische Terrormiliz Ziele in Indien. 2001 griff sie das Parlament in Neu-Delhi und 2016 einen Militärstützpunkt an. Der aktuelle indische Luftschlag war offenbar die angekündigte Reaktion auf ein Selbstmordattentat, bei dem am 14. Februar 45 indische Paramilitärs von einem JeM-Selbstmord-Attentäter umgebracht worden waren. Kritiker sehen jedoch auch andere Gründe für das Bombardement. Offenbar wolle die nat...