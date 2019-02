Eine aktuelle Studie unter 1000 Arbeitnehmern in Deutschland zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz hat ergeben, dass 60 Prozent der Arbeitnehmer Mobbing an ihrem Arbeitsplatz erleben. Fast jeder Vierte (24 Prozent) wurde selbst gemobbt. 37 Prozent wurden Zeugen von Mobbing. 25 Prozent der Frauen und jeder vierte Mann gab...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.