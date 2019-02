Was soll das sein

Frankfurt am Main. Bei der Deutschen Bank ist nach Ansicht eines Gerichts das sogenannte Basiskonto zu teuer. Für besonders schutzbedürftige Verbraucher seien ein monatlicher Grundpreis von 8,99 Euro und 1,50 Euro für jede beleghafte Überweisung »unangemessen hoch und damit unwirksam«, befand das Oberlandesgericht Frankfurt am Mittwoch in einem noch nicht rechtskräftigen Urteil. Geklagt hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband, der auch andere Institute wegen zu hoher Preise abgemahnt beziehungsweise verklagt hat. Eine angemessene Preisgrenze nannten die Richter nicht. Basiskonten sollen wirtschaftlich schwachen Menschen den Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr ermöglichen. dpa/nd