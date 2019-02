Berlin. Die Rolle des Tunesiers Bilal Ben Ammar in der islamistischen Terrorszene ist weiter unklar. Dass er ein Freund Anis Amris war, ist bekannt. Ebenso, dass sich beide am Abend vor dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 in einem Lokal trafen. Gerüchten zufolge soll er beim Attentat, das 12 Menschen das Leben kostete, auf dem Breitscheidplatz gewesen sein und Amri bei der Flucht geholfen haben. Bestätigt ist das jedoch nicht.

Jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass Ben Ammar auch mit dem islamistischen Anschlag in Nizza am 14. Juli 2016 etwas zu tun h...