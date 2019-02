Abuja. Nigerias Präsident Muhammadu Buhari ist für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Der 76-Jährige erhielt über 15 Millionen Stimmen (56 Prozent), knapp vier Millionen mehr als Herausforderer Atiku Abubakar, der auf 41 Prozent kam. Das teilte die Wahlkommission am Mittwoch in der Hauptstadt Abuja mit. Abubakar wies das Ergebnis zurück und kündigte eine Klage an. Es sei offensichtlich, dass es in mehreren Bundesstaaten geplante Wahlfälschungen gegeben habe, erklärte er auf Twitter. Außer dem Staatsoberhaupt, das zugleich Regierungschef ist, wurde ein neues Parlament gewählt. epd/nd