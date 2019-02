Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich in Ankara mit Jared Kushner, Schwiegersohn und Berater des US-Präsidenten Donald Trump, getroffen. An dem Gespräch am Mittwoch nahm laut der Agentur Anadolu auch Erdogans Schwiegersohn und Finanzminister Berat Albayrak teil. Einzelheiten wurden nicht bekannt. Im Vorfeld hatten türkische Medien berichtet, Thema sei auch der Friedensplan der US-Regierung zur Beilegung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern. dpa/nd