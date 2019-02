Berlin. Luftverschmutzung aus dem Verkehr ist einer neuen Studie zufolge für rund 13 000 vorzeitige Todesfälle jährlich in Deutschland verantwortlich. Laut der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung des Forschungsinstituts International Council on Clean Transportation (ICCT) kommt Deutschland damit auf den vierten Rang weltweit. Nur in China (114 000), Indien (74 000) und den USA (22 000) sterben demnach mehr Menschen vorzeitig an Krankheiten, di...

