Potsdam. In Brandenburg ist 2018 die Zahl der Studienberechtigten gegenüber 2017 um ein Prozent auf 11 331 gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamt vom Mittwoch lag der Rückgang in Ostdeutschland bei einem Prozent, im Westen bei 1,9 Prozent. Nur in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gab es Zunahmen um 5,1 Prozent. dpa/nd