Mit der Kulturgeschichte des Münchner Dackels beschäftigt sich ab diesem Freitag das Valentin-Karlstadt-Musäum in München. Bis zum 21. Mai zeigt die Ausstellung »Vorsicht! Dackel« rund 150 Exponate: Karikaturen und Fotos, aber auch Gegenstände wie ein Brotzeitmesser in Dackelform und ein Plüschtier aus dem Jahr 1972, als der »Waldi« Maskottchen der Olympischen Spiele in München war. Höhepunkt soll eine Dackelparade am 17. März sein. Nach Angaben des Museums leben 600 Dackel in München. dpa/nd