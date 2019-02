Man kann die letzten Tage vor dem großen Knall auf verschiedene Art und Weise verbringen. Mutter Susanne (Christiane Paul, li.) und Vater Uli (Mark Waschke, re.) haben sich entschlossen, mit ihren Kindern ins Naturkundemuseum zu gehen. Foto: dpa/Sky/Neuesuper/Stephan Rabold

Weltuntergänge im Film sind Momente instinktiver Wahrhaftigkeit. Während die einen plötzlich an andere denken und beten, helfen, Erlösung suchen, denken andere nur an sich und fressen, ficken, sinnen auf Rache. Nicht anders macht es auch die Serie »8 Tage«. Genau so viel Zeit lässt die Serie Westeuropa, bevor es ein gebirgsgroßer Meteorit zur »Kill-Zone« verwüstet, in der niemand überlebt. Was also machen die Leute vorm berechenbar nahenden Ende? Dieser Frage gehen Stefan Ruzowitzky und Michael Krummenacher nach dem Buch eines Writers Rooms um Peter Kocyla acht Teile lang am Beispiel einer Familie und ihres unmittelbaren Umfelds nach.

Der Lehrer Uli (Mark Waschke) versucht mit seiner Frau Susanne (Christiane Paul) und den Kindern von Berlin über die grüne Grenze ostwärts zu fliegen. Sein Schwager (Fabian Hinrichs) dagegen lässt geldwerte Beziehungen spielen, um mit der schwangeren Marion (Nora Waldstätten) in die USA ausz...