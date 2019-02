Berlin. Rund 28 Prozent der Ausländer, die mit einer sogenannten Duldung in Deutschland leben, sind Kinder und Jugendliche. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der migrationspolitischen Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Filiz Polat, hervor, die der dpa vorliegt. Laut Ausländerzentralregister gab es Ende Januar 182 169 Geduldete, darunter 50 870 Minderjährige. Die Mehrheit der Geduldeten ist schon viele Jahre in Deutschland. dpa/nd

