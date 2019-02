Moskau. Der wegen Betrugsverdachts in Russland festgenommene US-Investor Michael Calvey muss weiter im Gefängnis bleiben. Ein Moskauer Richter lehnte am Donnerstag den Antrag des Gründers des milliardenschweren Investmentfonds Baring Vostok ab, ihn bis zum Prozessbeginn unter Hausarrest zu stellen. Wie fünf weitere Beschuldigte in dem Verfahren müsse Calvey bis zum 13. April in Haft bleiben. Baring Vostok kündigte an, die Entscheidung anzufechten. AFP/nd