Oury Jalloh verbrannte 2005 in einer Gewahrsamszelle im Keller des Polizeireviers Dessau-Roßlau. Wenn er das Feuer nicht selbst gelegt hat - und alles, was über den Fall bekannt ist, spricht dafür -, wer ist dann schuld am Tod eines an Händen und Füßen gefesselten Mannes? Wer hat verhindert, dass der Fall aufgeklärt wird, und welche Motive hatte er dafür?

Die Liste der offenen Fragen ist so lang, wie die juristischen Konsequenzen dünn genannt werden müssen. Die Initiative im Gedenken an Oury Jalloh bemüht sich seit Jahren um Aufklärung. Eines ihrer Mitglieder, Nadine Saeed, sagte einmal, der Staat betreibe in diesem Fall auf zynische Art Augenwischerei. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Außer einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss.

Eben diesen verhinderte die sachsen-anhaltische Regierungskoalition, indem sie sich bei einem Antrag der LINKEN im Landtag enthielten. Die Ergebnisse der zwei zweifelsohne kompetenten Sonderberater, die nun ihre Arbeit aufnehmen sollen, kommen zu spät und werden zu keinen neuen Ermittlungen führen. Damit ist der Aktendeckel auf einem der größten Justizskandale der bundesdeutschen Geschichte erst einmal zugeklappt. Das müssen sich SPD, CDU und die Grünen anlasten lassen, die den Antrag als reine Schaufenster- und Symbolpolitik verunglimpft haben.