Henningsdorf. Kraftfahrern steht im April im Berliner Umland eine Geduldsprobe bevor. Die Autobahn 10 soll vom 12. bis 15. April zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder in beide Richtungen voll gesperrt werden, wie das Unternehmen Havellandautobahn am Mittwochabend mitteilte. Der Straßenabschnitt gehört demnach zu den meistbefahrenen Strecken in der Region. Die Bauarbeiten seien nötig, um eine Brücke für den sechsspurigen Ausbau der Strecke fertigzustellen. In beide Fahrtrichtungen sollen während der Sperrung Umleitungen eingerichtet werden. dpa/nd