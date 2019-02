Leipzig. Über die Größe des Rettungsplatzes des Tunnels Blessberg auf der ICE-Neubaustrecke in Thüringen muss neu entschieden werden, wie das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Es gab damit Klagen des Landes Thüringen und des Landkreises Sonneberg statt. Dagegen blieben Klagen auf Vergrößerungen der Rettungsplätze an den Tunneln Masserberg, Goldberg und Silberberg (Ilm-Kreis) ohne Erfolg. Die dort ausgewiesenen Flächen seien ausreichend dimensioniert. dpa/nd