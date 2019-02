US-Präsident Trump und Nordkoreas Staatschef Kim beenden Gipfel in Hanoi vorzeitig

Düsseldorf. Angesichts der Belastung der transatlantischen Beziehungen unter US-Präsident Donald Trump setzt Nordrhein-Westfalen auf stärkere Kontakte in die US-Bundesstaaten. Die derzeitige US-Regierung bezeichnete Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) als »herausfordernden Partner«. Daher sei es wichtig, »die guten und freundschaftlichen Beziehungen auf Ebene der Bundesstaaten zu pflegen und künftig weiterzuentwickeln«, sagte Laschet nach einem Treffen mit dem Gouverneur des Bundesstaates New Jersey, Philip D. Murphy. dpa/nd

