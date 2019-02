Ostritz. Mit einem Friedensfest vom 21. bis 23. März setzt das sächsische Ostritz zum dritten Mal innerhalb eines Jahres ein Zeichen für Demokratie und Toleranz. Die Kleinstadt reagiert damit auf ein für den 23. März erneut in Ostritz geplantes Neonazitreffen. Im früheren Hotel Neißeblick sei eine Versammlung mit 400 bis 450 Teilnehmern angemeldet, sagte Bürgermeisterin Marion Prange (parteilos) am Mittwoch. Die Stadtverwaltung kümmere sich als zuständige Versammlungsbehörde um die Belange rund um die angemeldeten Veranstaltungen in enger Abstimmung mit der Polizei und dem Landkreis Görlitz.

Veranstalter des 3. Ostritzer Friedensfestes ist das Internationale Begegnungszentrum St. Marienthal. Das parteiübergreifende Fest werde aus der Mitte der Gesellschaft heraus organisiert, betonte der Vorstandsvorsitzende des Ostritzer Zentrums St. Marienthal, Michael Schli...