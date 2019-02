Hessens CDU-Regierungschef greift die AfD verbal an. Um an der Macht zu bleiben, braucht er andere Partner

Auftaktveranstaltung zur heißen Wahlkampfphase für das Votum am 28. Oktober

Für Janine Wissler sind die Grünen größter Unsicherheitsfaktor einer Mitte-links-Wende in Hessen

Eintracht-Fans werfen Beuth auf ihrer Website »nordwestkurve.net« vor, dass er seit Wochen einen »steuerfinanzierten Privatkrieg« gegen den Verein führe und mit »unangemessenen und verhältnislosen« Polizeieinsätzen und »anlasslosen Schikanen« die Eskalation gezielt provoziere. »Es wird sehr deutlich, dass Beuth ein extremes Machtstreben hat und sich für künftige Positionen empfehlen möchte«, so die aktuelle Erklärung. »Alles andere als der sofortige Rücktritt des inkompetentesten hessischen Innenministers aller Zeiten ist nicht akzeptabel.«

Redner der Regierungsparteien CDU und Grüne sowie der Rechtspartei AfD warnten vor einer »parteipolitischen Instrumentalisierung« der Vorgänge, kritisierten Fischers Äußerungen scharf und warben um Verständnis für das Vorgehen der Polizei. »Ich habe den Einsatz weder angeordnet, noch wusste ich davon«, beteuerte der Minister. »Beuth ist die größte Fehlbesetzung im schwarzgrünen Kabinett. Er steht nach falschen Verdächtigungen und völlig überzogenen Maßnahmen mit leeren Händen da«, stellte Janine Wissler (LINKE) fest. »Hessen hat einen Sportminister, der Fußballfans kriminalisiert und sich im Frankfurter Waldstadion nicht mehr blicken lassen kann.« Ein gemeinsamer Antrag von SPD, FDP und LINKEN, der Beuth auffordert, deeskalierend zu agieren, wurde in namentlicher Abstimmung mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen CDU und Grüne abgelehnt. Die AfD enthielt sich der Stimme. Ein Dringlicher Berichtsantrag der LINKEN-Fraktion zu den Vorgängen mit konkreten Fragen wird jetzt den Innenausschuss beschäftigten.

Der Polizeieinsatz im Stadion sei »überdimensioniert und unangemessen« gewesen, erklärte der SPD-Abgeordnete Günter Rudolph im Wiesbadener Landtag. Aus nebulösen Äußerungen des Eintracht-Präsidenten eine drohende Gefahr für Leib und Leben der Zuschauer abzuleiten, sei »eine erhebliche Überreaktion«, zumal Fischer seine missverständlichen Äußerungen einen Tag später zurechtgerückt habe. »Es ging nicht um Pyrotechnik, sondern um die persönliche Befindlichkeit des Ministers, der bekanntermaßen ein schwieriges Verhältnis zum Verein und zu dessen Präsidenten hat«, so der SPD-Mann.

Vorwand für den Einsatz bildete eine Tage zuvor verbreitete Internet-Botschaft, mit der Eintracht-Präsident Peter Fischer offenbar die Begeisterung der Fans zu steigern versuchte. »Das Stadion muss brennen, und wenn ich sage, dass das Stadion morgen brennt, dann brennt das morgen!«, so seine Aussage. Die Frankfurter Polizeiführung legte dies allzu wörtlich als Aufforderung zum massiven Einsatz von Pyrotechnik aus und verzichtete offenbar darauf, das Missverständnis durch direkte Kontaktaufnahme mit Fischer auszuräumen. Tatsächlich fanden die Beamten am Ende keinerlei pyrotechnischen Gegenstände auf dem Stadiongelände. Als sie dann noch das Anti-Beuth-Banner den Fans gewaltsam entrissen, kam es zu Rempeleien und Verletzungen. Ein Betroffener liegt mit gebrochenem Lendenwirbel immer noch im Krankenhaus.

Am Donnerstag debattierte der Hessische Landtag auf Antrag der SPD-Fraktion über das Thema »Innenminister Beuth muss dringend einen neuen, souveränen und deeskalierenden Ansatz für seinen Umgang mit Frankfurter Fußballfans finden.« Der SPD-Vorstoß bezog sich auf das Vorgehen der Polizeikräfte vor dem Europa-League-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Schachtjor Donezk, bei dem Frankfurter Fans verletzt wurden. Die Beamten hatten Fanräume durchsucht und ein Transparent konfisziert, das dem Vernehmen nach unflätige Parolen gegen Beuth enthielt.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Antrag der LINKEN auf Untersuchungsausschuss in Sachsen-Anhalt abgelehnt

US-Präsident Trump und Nordkoreas Staatschef Kim beenden Gipfel in Hanoi vorzeitig

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!