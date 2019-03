Buslinie M29, Checkpoint Charlie, Richtung Hermannplatz. Ich freue mich jedes Mal wie ein Kind, wenn ich im Doppeldecker oben vorne sitzen kann. Auch neben mir herrscht aufgeregtes Schnabbeln: eine auffallend unberlinerisch gut gelaunte Vierergruppe, offenbar Vater, Mutter, Teenager und Teenagerin. Der Vater sagt: »Das ist so ein Doppeldeckerbus, die fahren überall in Berlin, das ist hier so eine Besonderheit.« Also tatsächlich unberlinerisch. »Crazy«, sagt die Tochter. »Nice«, sagt der Sohn. Es klingt überhaupt nicht ironisch, wie ich leicht verstört registriere.

Der Bus fährt los, sie schauen mit großen Augen nach draußen. Der Vater ruft im enthusiastischen Tonfall eines Touristen, der in Paris zum ersten Mal den Eiffelturm erblickt: »Guckt mal, eine Bäckerei!« Es gibt eine offensichtliche Diskrepanz zwischen Tonlage und Anlass der Aufregung. Denn wir fahren tatsächlich an einer Bäckerei vorbei - einer ganz normalen Bäckerei. Ei...