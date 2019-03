Die Ankündigung dürfte einigen Bahnpendlern die Schweißperlen auf die Stirn getrieben haben: An über 800 Stellen im bundesdeutschen Schienennetz will die Bahn in Spitzenzeiten dieses Jahres gleichzeitig bauen. Andererseits mag dies Erleichterung auslösen, denn es ist ja zu hoffen, das sich nach beendeter Bautätigkeit am Netz etwas verbessert, was den Pendlern zugute kommt.

Auch der Autor der Kolumne ist seit einiger Zeit durch eine Baustelle auf seiner Stammstrecke betroffen. Betroffen, aber nicht durch sie geschädigt: An ihr zeigt sich exemplarisch, wie es mit dem Fahren und Bauen bei der Bahn gut laufen kann. Zunächst wurde die Fahrzeitverlängerung bereits vorher beim Fahrplanwechsel beachtet. So ist der Zug jetzt zwar deutlich langsamer und länger unterwegs, aber laut Fahrplan so gut wie immer pünktlich. Pünktlichkeit geht vor Schnelligkeit, dieser Grundsatz wurde bei der Bahn in den letzten Jahrzehnten leider viel zu oft verna...