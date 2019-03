Die katholische Kirche geht - zumindest in Europa - ihrem Ende entgegen. Sie wird als Institution nicht so bald verschwinden, aber ihre Legitimation in der Gesellschaft schwindet. Der sogenannte Missbrauchsskandal (wer von sexuellem Missbrauch von Kindern spricht, sollte sich immer gewahr sein, dass er damit auch einen ordnungsgemäßen sexuellen Gebrauch von Kindern unterstellt), könnte der katholischen Kirche den moralischen Todesstoß versetzen. Was Martin Luther nicht schaffte, schafft Papst Franziskus, der vor Wochenfrist zu einem »Antimissbrau...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.