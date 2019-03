Sieben Tage, sieben Nächte: Marken-Eigenschaften existieren nicht in den Dingen, sondern nur in der Vorstellung der Menschen

Gemeinhin wird ja angenommen, dass die Finanzmärkte mit der Spekulation auf fiktive Werte beschäftigt sind, wohingegen in der so genannten »Realwirtschaft« echte, solide Werte geschaffen werden. Wie real das Geschäft des produktiven Kapitals tatsächlich ist, das demonstrierte dieser Tage der US-Lebensmittelkonzern Kraft Heinz: Aus seiner Bilanz sind plötzlich 15 Milliarden Dollar verschwunden. Wie das?

Kraft-Heinz-Produkte sind so real, wie sie nur sein können. Der Konzern verkauft Ketchup, Getränke, Schmelz- und Frischkäse (Philadelphia!). Diese Produkte haben einen Gebrauchswert, sie machen satt und schmecken (oder auch nicht). Zu diesen physischen Eigenschaften hinzu kommen jedoch eher metaphysische, die man unter »Marke« zusammenfassen kann. Gablers Wirtschaftslexikon definiert »Marke« als die Summe aller Vorstellungen, die ein Markenname oder ein Markenzeichen bei Kunden hervorruft bzw. bei Kunden hervorrufen soll, um die Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Marke schafft idealerweise eine Bindung der Kunden an ein bestimmtes Produkt, auch wenn es sich von dem der Konkurrenz nicht unterscheidet. Diese Marken-Loyalität zu produzieren, ist Aufgabe vor allem der Werbung.

Marken-Eigenschaften existieren nicht in den Dingen, sondern nur in der Vorstellung der Menschen. Die von der Werbung behauptete Einzigartigkeit eines Produkts - zum Beispiel Schmelzkäse - ist daher eine luftige Geschichte. Für das Unternehmen jedoch ist sie pures Geld wert, schafft sie doch Loyalität der Kunden und damit Umsatz. Der Wert der Marke »Apple« wird zum Beispiel auf 200 Milliarden Dollar geschätzt.

Der Markenwert geht auch in die Bilanz eines Unternehmens ein, nämlich als »immaterieller Vermögenswert«. Seine Berechnung ist dementsprechend spekulativ: Er leitet sich ab aus den Erwartungen, wie viel Geld ein Unternehmen künftig mit den Einbildungen der Konsumenten machen kann. Dass derart luftige Werte überhaupt in einer solide erscheinenden Bilanz auftauchen, liegt an Rechnungslegungsvorschriften, gemäß denen ein Unternehmen grundsätzlich so viel wert ist, wie es in Zukunft aus den Kunden glaubt herausholen zu können. »Dynamische Bilanztheorie« heißt das und ist zwar nicht solide, aber sehr marktwirtschaftlich.

Zurück zu Kraft Heinz: Das Unternehmen machte 2018 zwar gute Geschäfte. Wegen des Trends zu gesunder Ernährung sah sich der Konzern aber genötigt, den bilanzierten Wert seiner Marken um satte 15,4 Milliarden Dollar zu senken. Bilanztechnisch ist der Konzern nun rund zehn Prozent weniger wert, bloß weil die Erwartungen in die Vorstellungen der Kunden sich geändert haben. So real ist die kapitalistische Realwirtschaft.