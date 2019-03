Der rechte Historiker und Publizist Arnulf Baring ist tot. Er sei am Samstagnachmittag im Alter von 86 Jahren in Berlin gestorben, berichtete die »Welt am Sonntag« unter Berufung auf seine Familie. Baring wurde am 8. Mai 1932 in Dresden geboren, promovierte 1958 in Jura, arbeitete dann als Redakteur für den WDR und wurde schließlich 1969 Professor für Politikwissenschaft an der FU Berlin, wo er 1976 den Lehrstuhl für Zeitgeschichte und Internationale Beziehungen übernahm, den er bis zu seiner Emeritierung 1998 innehatte.

Baring, der mit seinem Buch »Im Anfang war Adenauer« (1969) bekannt geworden war, wurde ab 1972 Mitherausgeber der »Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte« und war darüber hinaus publizistisch tätig. Dabei rückte er konstant weiter nach rechts....